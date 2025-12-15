8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系初のレギュラー冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深夜24時29分放送）に4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズがゲスト出演。新ゲーム企画で盛り上がりました。

15日深夜はスナックを舞台にした『タイムレスナック』の第2弾を放送します。この企画では、今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ『喋って、歌って、仲良くなる』時間をお届け。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す新感覚トークバラエティーです。

■名曲をワンワード＋身体で表現！難問カラオケ

今回、新しい学校のリーダーズとtimeleszのメンバーは『忘年会シーズンに試したい！』歌って踊る斬新ゲームで盛り上がります。

A、Bの2組に分かれ、名曲の一部分だけを歌い、残りを身体で表現して曲名を当てるチーム対抗ゲーム『ワンワードカラオケ』では、『LOVE』や『涙』といった曲の候補が多すぎるワードを指定した難問が出題。

トップバッターになったtimeleszの佐藤勝利さん（29）は恐る恐るパフォーマンス。続いて新しい学校のリーダーズのSUZUKAさん（24）が挑戦し、その感情豊かな表現に「すげえ！」 と思わず周囲から声が上がります。

■DJ KOOさん考案のリズムゲームで、あるメンバーがピンチに

さらにDJ KOOさんが考案した、TRFの『EZ DO DANCE』のリズムに乗って出された『お題』になりきって踊る『何でもDO DANCE』にも挑戦します。

12人全員が連続で成功すればクリアですが、失敗した人には『ハードな罰ゲーム』が。挑戦者が『ゴリラ』や『ゾウ』といったお題を全力で表現する中、あるメンバーがピンチに陥ります。

新しい学校のリーダーズがゲスト出演する『timeleszファミリア』は15日深夜24時29分から放送です。