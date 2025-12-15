本塁打量産へ、日本ハム・水谷が来季から新バットを本格導入する。今季よりも0・5インチ（約1・27センチ）伸ばし、チームでは最も長い34・5インチ（約87・6センチ）の長尺バットに挑戦。長くなるほどバットコントロールは難しくなるが、「当たれば長打を望めるし、打球の強さも全然違う」と狙いを明かした。

今月11日に都内にある米国のバットメーカー、ビクタス社のラボを訪問。バランスや重さは模索中ながら、来季用に34・5インチの新バットを発注して試打も済ませた。「今は“長い”というのを頭で認識してしまっているので、ミスショットは多い」。感覚に違いはあっても「すぐに慣れるはず」と来年1月のハワイ自主トレから本格使用していく予定だ。

今季は自己最多の12本塁打。チームで100打席以上立った選手の中では、3位となるOPS（出塁率＋長打率）・795を記録した。この日は北広島市内で田宮とトークショーに出演。「僕のような選手が求められるのは長打なんです」と改めて自覚を強めた。目標に掲げる初の30発へ、新たな相棒とともに挑戦する。（清藤 駿太）