2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月27日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

中居正広の女性トラブルで、問題が起こった会食に局員が関わっていた疑いが報じられたフジテレビ。トラブル発生後も中居のレギュラー番組の放送を続け、また女性アナウンサーを接待に同席させることが常態化していたとの証言も飛び出し、激しい批判に晒されている。

1月17日、同局の港浩一は会見を開いたが、参加メディアを限定したことなどから“火消し”に失敗。そして27日、“やり直し会見”に臨むことになったが、それを前にまたも局に激震が走った。

「27日配信の『スポニチ』によると、中居さんのトラブルが起きた2023年6月の1か月前の5月、同局の編成幹部が他局の女性アナウンサーを誘って、中居さんとの会食を催したそうです。会食には中居さんのほか、民放キー局の若手女性アナやフリーの若手女性アナ、男性タレントが招集されたとのことです。

同民放の女性アナは、編成幹部から中居氏の隣に座るよう指示を受けたといいます。また、会食の中では、男性タレントが冗談めかして『ヤラせてくれよぉ〜』などと発言することもあったとのこと。危険を察知した女性アナは、1人で店を抜け出して帰宅したそうです」（芸能記者）

この件が報じられると、Xには「中居接待」がトレンド入り。芸能界引退を決断した中居に対し、同情論も集まりつつあったがすべて吹き飛んだ。

《そうだろうね、中居はフジテレビ以外も冠番組持ってたわけだし》

《他局も同じ事やってたんじゃなくて他局の女子アナもフジが引き抜いて中居に上納してたとか想像の斜め上行き過ぎてて草》

《結局は各局が中居氏争奪戦のため接待漬けだったのだろう》

《中居を擁護してる人達はどんな気持ち？ 一番悪いのはフジテレビだけど地位を利用して接待受けてる中居も同罪だよね この中にも傷付いてる女性はいると思うよ それでも擁護するの？》

このように再び逆風が吹き荒れている。しかし、その一方では、

《中居中居言ってるけど他にも大勢いるだろ。それを出せよ》

《そろそろ中居 中居言うんやめて、接待されたヤツらリストアップして？ 他にもおるやろ？》

《これさ、タレントだけなわけないのよ。政治家や大手企業にもやってるでしょ》

など、中居以外の名前が出ていないことを訝しむ声も殺到している。

「確かに、中居さんは押しも押されもせぬ売れっ子タレントでしたが、テレビ局にとって“接待したい人”はほかにもたくさんいるはずです。これまで声をあげられなかった“被害者”がいないかどうか、徹底的な検証が必要でしょう」（芸能ジャーナリスト）

真摯な説明が求められるのは間違いない。