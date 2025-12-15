【40・50代おすすめヘア】こんなにオシャレに、白髪攻略！？ もっと早く知りたかったーッ（泣）

白髪に悩んでいる人は、白髪を黒っぽく染めて隠してしまうのではなく、ハイライトなどのデザインカラーで活かしつつなじませる「白髪ぼかし」に注目してみて。ヘアスタイルの魅力を引き立ててくれる上に、オシャレなこなれ感も引き出してくれるはず。今回は、そんな白髪ぼかしを取り入れた、40・50代におすすめしたいヘアスタイルをピックアップ。「もっと早く知りたかった！」と後悔する前に、ぜひチェックしてみてください。

ミルクティーのような発色が◎

まるでミルクティーのような、上品でマイルドなベージュ系カラー。白髪ぼかしには、こんな風にまろやかで透明感のあるカラーリングがグッド。@mabashi_hairさんは、「白髪なんてもう悩むことじゃないんです」とコメント。明るめのカラーリングは、表情も活き活きと輝かせてくれそう。爽やかで若々しい印象になれそうな、レイヤーヘアとも相性抜群。

ハイライトで白髪をぼかしてシャレ感もアップ

毛先が内巻きになる、スタンダードなシルエットのミニボブは、少し大胆なハイライトで白髪ぼかしとオシャレ見えを両得できそう。@shoki______hairさんは、「手間がかからず可愛くなれるハイライトを提案しています」とのこと。ハイライトを入れることで、白髪が伸びてきても紛れて目立ちにくくなるところが嬉しいポイント。

コントラストを抑えると落ち着いた仕上がりに

@katayu1204さんによると、「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなることは間違いなし」なのだそう。部分的に白髪が多い人は、ハイライトは生え際から太めに入れると良さそうです。その分、ベースとのコントラストを抑えて、落ち着いた仕上がりにすると日常になじむヘアスタイルになれそう。レイヤーカットの毛流れが引き立ち、こなれ感もたっぷり。

髪を豊かに優雅に見せるベージュヘア

今は、白髪染めで黒っぽく染めているという人は、カラーリングで調整しながら徐々に白髪染めを抜いて、“脱白髪染め”を叶えてみませんか。ペタッと平坦な印象になりやすい白髪染めより、白髪になじむナチュラルなカラーで染めてキレイに見せることで白髪多めでもふんわりと髪が豊かで優雅なイメージを目指せそう。今はまだ黒髪の割合が多いという人も、画像のような上品な髪色を目指して、ゆっくり白髪を育ててみるのも楽しいかも。

