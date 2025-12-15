¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ë¡É¤ÎXmas¡ÄÊ¼¸Ë¡¦À¾ÏÆ¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¡×¡¢ÂçºåÉÙ¹ñÀ¸Ì¿¥Ó¥ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ë¤È¥È¡¼¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¤Î±éÁÕ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¡×¤¬12·î9Æü¡¢ÂçºåÉÙ¹ñÀ¸Ì¿¥Ó¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡ËÃÏ²¼¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ö¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¤Î¿¹¡×¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÙ¹ñÀ¸Ì¿¥Ó¥ë¤Ï²óÍ·À¤Î¹â¤¤Âçºå¡¦ÇßÅÄÃÏ²¼³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä·Æ¤¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤ä³°´Ñ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤¿·úÃÛ²È¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ú¥í¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢2010¡ÊÊ¿À®22¡ËÇ¯12·î9Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÆ±¥Ó¥ë¤Î15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡Ê12·î8ÆüÌë¡Ë¤Ëµ¯¤¤¿ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¡¢À¤³¦¤Çµ¯¤¤ëÊ¶Áè¤Î²ò·è¤ò´ê¤¦¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÍ¥¤·¤¤²»¿§¡É¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤Ï1996Ç¯À¾ÏÆ»Ô¤Ç·ëÀ®¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ë¤È¥È¡¼¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¤Î2¤Ä³Ú´ï¤ò»È¤¤¡ÖÌþ¤·¤Î¥Ù¥ë±éÁÕ¤Ç¿´ÄÌ¤ï¤¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ê¤¹¤Ù¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ä¡¢¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ÊºäËÜÎ¶°ì¡Ë¡×¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Ç¥¤¡ÊÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ë¤È¥È¡¼¥ó¥Á¥ã¥¤¥à¤ÎÀ¡¤ó¤À²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤Ç¡¢¿¿ï«À½¤Î¥Ù¥ë¤È¼ù»é¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÀÄÆ¼À½¤Î¾â¤È³×À½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ù¥ëÂÎ¸³¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤Ç¡Ö¤¤é¤¤é¤Ü¤·¡×¤ò¹çÁÕ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤É¤¦¤·¤¬¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Æ¡¢¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£