年収900万円男性が語る冬のボーナス事情「以前は70万円、転職して110万円」

冬のボーナスの時期は、ほかの人がどのくらいもらっているのか気になるところ。投稿を寄せた東京都の30代男性（専門職／年収900万円）は、「以前は70万円ほどだが、転職して110万円」と実態を明かし、心境を書いている。

金額アップの背景には、評価制度の変化があるようだ。

「以前は横並びの評価だったため、今の評価制度には満足している」

「毎年ベースアップ」しており、「来年以降のボーナス基準も上がっていく楽しみ」もあるそう。ただし、「あとは昇格さえ早ければ…」とさらなるキャリアアップを望んでいるようだ。（文：長田コウ）

「中途の方の方が給料高いという話も聞いている」

栃木県の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収600万円）は、ボーナスについて「53万でした」と書いている。使い道は「貯金と子供の高校入学資金」だという。残りは、「妻と旅行」のために使うそうで、家族サービスも欠かさない様子だ。

一方、職場の給与制度には疑問視している部分がある。

「長く働いている方よりも中途の方の方が給料高いという話も聞いているので、企業としては改善が必要かと思います」

男性自身は中途のため「それなりに満足」しているようだが、「手当については満足していません」と、基本給以外の待遇について不満があるそう。

長年会社を支えてきた社員と、新たな戦力として採用された中途社員との間で、給与の逆転現象が起きるケースは珍しくない。企業にとって、既存社員のモチベーションを維持していくことが重要と言えるだろう。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU