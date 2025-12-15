◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）

京大監督として、甲子園ボウルを６度、ライスボウルを４度制覇した名将・水野彌一氏（８５）が観戦記を寄せた。

ＭＶＰは高橋監督を始めとした立命大の指導陣だ。関学大の守備スタイルを分析して的確に攻めた。勝因は〈１〉ＯＬの対応力〈２〉竹田君のクイックパス〈３〉蓑部君、漆原君らのＲＢ。関学大の守備を空転させて、リーグ戦の３―２４とは逆に２０点差以上をつけた。

関学大の守備はブロックをつくらず、ＱＢにプレッシャーをかける。リーグ戦では非常に高いレベルでやれていた。その特長を立命大は逆手に取った。ボールを受け取ったらすぐに投げる竹田君のクイックパスと、ＲＢが外に展開するランプレーが効果的だった。クイックパスはＷＲとのタイミングが大事で、練習を積んできた成果だろう。

攻撃陣の能力は、立命大がはるかに上だった。関学大のコーチ陣はいろいろなプレーをやらせようとしていたが、タレントが不足していた。リーグ戦では通用していた、ＱＢがボールをキープするだけでは厳しかった。

予想に反して大差がついたが、非常にレベルが高い試合だった。指導陣は関東より関西の方が充実しており、優秀な選手をうまく活用している。来年以降も甲子園ボウルは関西対決になる可能性が高い。（元京大監督）