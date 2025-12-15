◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）

大会初の西日本勢同士の決勝は、立命大が５タッチダウン（ＴＤ）を奪って３８―１４で関学大に快勝し、２年連続１０度目の優勝を果たした。高橋健太郎監督（４４）の主将時を含む２００２〜０４年度の３年連続Ｖ以来、２１年ぶりの連覇。パスとランで２本ずつの４ＴＤを演出したＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝が甲子園ボウルＭＶＰに輝き、キッカー横井晃生（４年）＝桐蔭学園＝がミルズ杯（年間最優秀選手）に選ばれた。

立命大の選手らが聖地で連覇の喜びに浸った。高橋監督が主将として甲子園ボウルとライスボウルを２連覇した０３年に生まれたＤＢ今田甚太郎主将（４年）＝駒場学園＝やＱＢ竹田らがけん引。“０３年超え”を掲げた今田主将は、学生日本一を懸けた初の関西対決を制し「歴史に残る一戦に勝てて良かった。仲間に感謝しかない」と涙した。高橋監督も「あの関学に２回目で勝って２連覇。超えたんでしょう」と笑顔で認めた。

同シーズン中の関学大との再戦で、立命大がリベンジしたのは０４年度以来。今季は関西学生リーグ最終節（１１月９日・万博）での対戦でＴＤを奪えず３―２４で完敗も、この日は成長ぶりを見せつけた。第１クオーター（Ｑ）、竹田がＷＲ仙石大（４年）＝立命館宇治＝にＴＤパスを通し先制した後、自らのランでもＴＤ。第２Ｑに反撃を許したが、後半もＴＤを重ね、立命大の関学大戦歴代３位となる２４点差をつけて今度は快勝。竹田は「監督は関学には１０回に１回勝てるかどうかと（会見で）言ってたけど、絶対勝ってやると思っていた」と胸を張った。

今秋のリーグ戦では、開幕５連勝後に難敵の関大戦、関学大戦を迎える際「この緩い空気のままでは勝てない」（今田主将）と練習を取りやめてまで、ミーティングを敢行。練習への取り組み方や、試合に出ていない時の態度など、本音をぶつけ合った。高橋監督も「私が主将の時も６月にオフェンスとディフェンスで乱闘があった」と当時の衝突を懐かしむ。現部員らは乱闘こそしなかったが、チームは結束を増し、関学大に敗れた後もすぐ、全国の舞台へと気持ちを切り替えた。

来季も追われる立場。今田主将は「ここが始まり」と後輩にエールを送った。ＲＢ蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝は「まだある課題を克服し、３連覇します」と同校０４年度以来の偉業を宣言。立命大が黄金時代への一歩を踏み出した。（田村 龍一）

◆立命大パンサーズ １９５３年創部。８７年にチーム愛称を「グレーターズ」から変更した。９４年に関西学生リーグと甲子園ボウル初制覇。関西学生リーグは１４度、社会人と戦って日本一を決めるライスボウルは３度優勝。主なＯＢはＱＢ東野稔（元アサヒビール）、ＱＢ高田鉄男（元パナソニック）ら。部員数１４９人（選手１１３人）。