◆第６１回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽３回戦 京産大４０―３６慶大（１４日・花園ラグビー場）

３回戦が行われ、京産大が慶大に４０―３６で逆転勝利し、準々決勝進出を決めた。３度リードを許すシーソーゲームで窮地に追い込まれたが、終了間際にロック一柳尚斗（３年）＝兵庫工＝が“サヨナラトライ”。関学大は福岡工大に５３―２１と大勝し、関西勢２校が勝ち残った。

ノーサイドまで残り４０秒、フェーズを重ねた末に一柳がゴールポスト下にボールを押し込んだ。「レフェリーの笛と歓声で（トライと）気づいた。何が起こったのか一瞬分からなかった…」。再々逆転のトライに、京産大フィフティーンは拳を突き上げ歓喜した。

一柳は花園出場歴のない兵庫工でラグビーを始めた。周囲のほとんどが卒業後は就職を選ぶ中、京産大の練習会に参加し、元日本代表の元木由記雄ＧＭ（５４）からスカウトされた。「大学でやるなら強いところでやりなさいと周りから言われて」。高校時代、花園のスターで憧れだったロック石橋チューカ（３年）＝報徳学園＝とも肩を並べて戦っている。

大きな１勝をもぎ取ったが「まだまだ努力は足りていない。次の試合や国立でも、自分が一つでもチームに貢献したい」と現状に満足しない。次戦の東海大戦も、雑草魂でチームを勝利に導く。（藤田 芽生）

〇…関学大はゲームキャプテンのＮＯ８小林典大（４年）＝京都成章＝が５トライの大暴れで８強入りを決めた。両足首のねんざからの復帰戦での活躍を「バックスが信頼して渡してくれた。チームとしてのトライだと思う」とかみしめた。ＰＲ中田偲響主将（しきょう、４年）＝東海大大阪仰星＝ら主力選手をけがで欠く中、福岡工大に大勝したが、「総力戦。チーム全体が強くならないと」と気を引き締めた。