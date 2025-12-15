◇WTTファイナルズ香港2025 張本智和4-2モーレゴード（14日、中国・香港）

日本勢初となる悲願のWTTファイナルズ優勝を果たした張本智和選手がファンへ向けて感謝の言葉を伝えました。

今大会、決勝まで進んだ世界ランキング5位の張本選手は同4位のモーレゴード選手（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント2-2から2ゲームを奪うと優勝が決まった瞬間、膝から崩れ落ちるように喜びを味わいました。

張本選手は過去3度決勝に進むもいずれも銀メダル。今回4度目の正直で悲願の初優勝をつかみました。

優勝のスピーチで張本選手は「本当にうれしい気持ちと信じられない気持ちが半分半分、でもやっぱりうれしい気持ちが大きいです。（決勝進出は）4回目ですし、何より優勝も久しぶりなのでいろいろ詰まってうれしいなと思います」とコメントしました。

会場のファンに向けては英語で「ベリーベリーセンキューベリーマッチ エブリワン アンド アイラブユー センキュー」と最大限の感謝を伝えました。

◆決勝結果 張本智和4−2モーレゴード（11−8/5−11/11−9/10−12/14−12/11−2）