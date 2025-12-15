爆笑問題、2年ぶりの『ネプリーグ』で大暴れ 初登場の新しい学校のリーダーズ・SUZUKAが太田にツッコミ「皮膚が足りてない…」
お笑いコンビ・爆笑問題が、きょう15日放送の『ネプリーグSP』（後7：00）に約2年ぶりの出演を果たす。また4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが番組初参戦。チーム「新しい学校のリーダーズ」、チーム「爆笑問題」、チーム「ウィンターアスリート」の3チームが、今年を振り返るクイズで全面対決する。
【写真】太田の口撃に…田中は苦悶の表情
今回は、2025年に話題になったニュース＆トレンド問題から、押さえておきたい常識問題をどどっと出題。チーム「新しい学校のリーダーズ」は、原田泰造（ネプチューン）とともに、映画『迷宮のしおり』（2026年1月1日公開）より新しい学校のリーダーズ（SUZUKA、MIZYU、RIN、KANON）が番組初参戦。唯一無二の存在感を放つ彼女たちが、クイズ番組初出演でどんな“新境地”を見せるのか注目だ。
チーム「爆笑問題」は、名倉潤（ネプチューン）に加え、爆笑問題（太田光、田中裕二）、ウエストランド（井口浩之、河本太）、そして今回が初登場となる元テレビ朝日アナウンサーの西脇亨輔弁護士が登場。“クセ者軍団”が旋風を巻き起こす。
チーム「ウィンターアスリート」は、堀内健（ネプチューン）と林修に加え、織田信成、清水宏保、高橋成美、村上佳菜子といった冬季アスリートが集結。氷上を制してきた実力者たちが、今度はクイズのフィールドで頂点を狙う。果たして、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」へ進むのはどのチームなのか。
挑戦するステージは、１stステージ「スワイプリーグ」、２ndステージ「ファイブツアーズバギー」、３rdステージ「クイックネプリーグ」、４thステージ「ハイパー・メガボンバー」の全４ステージ。クイズ番組初挑戦となる新しい学校のリーダーズは、緊張した面持ちを見せる。SUZUKAは、「音楽系の問題だとうれしいな〜と思っちゃいます」と期待を寄せるが、未知のクイズステージでその実力を発揮することはできるのか。
約2年ぶりの登場となる爆笑問題は、登場早々からエンジン全開。太田が「俺は裏口入学なんで、インチキな学校のリーダーズです」とボケを連発し、スタジオは早くも笑いに包まれる。一方、相方の田中は「結構、クイズ得意ですよ」と余裕のひと言。しかし、１stステージ「スワイプリーグ」では、まさかの事態に。爆笑問題の“スワイプの遅さ”に周囲からクレームが続出。ウエストランドの井口が「（爆笑問題さんは）ブツブツ言いながらやってるんですよ」と明かすと、太田は「本当にスワイプしたことがないんですよ。スマホを持っていないから…」と告白する。するとSUZUKAが、「やっぱり、皮膚が足りてない…」とツッコミを入れ、スタジオには大きな笑いが起こる場面も。
