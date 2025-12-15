吉永小百合（80）が14日、都内で「写真集『吉永小百合』」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開いた。

写真家の篠山紀信さんが72年から95年に撮影した写真をまとめ、同年に刊行した初の写真集をもとに、吉永が1年かけて写真を選んだ決定版。59年の映画本格デビュー作「朝を呼ぶ口笛」から公開中の「てっぺんの向こうにあなたがいる」まで、出演した映画全124本の写真も掲載。2万5000円（税込み）ながら、95年の刊行時以来30年ぶりのお渡し会には、抽選で選ばれた60人のファンが全国から駆けつけた。

ファンの質問にも答え「どうやってこれからの日々、前を向いて生きるかというのは自分の大きな課題。不安もありますし、自分に対する期待も、両方あります」と今の心境を赤裸々に吐露。新作の撮影中、午前3時に目覚まし時計を止めようとして倒れ、肋骨（ろっこつ）を骨折し全治6週間の診断を受け5週間で完治させたことも明かした。

新作公開まで2年以上走り続け、心身のケアの必要性も口にしていた。それでもファン1人1人と語り合い「よし、もうちょっとしっかりしなきゃ。温かい方ばかりで、こちらのほうが楽しい思いです」とエネルギーをもらい、前を向いた。【村上幸将】