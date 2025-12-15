「報道は時期尚早」山本由伸のWBC正式決定は…ド軍ゴームズGMがメンバー入りに慎重な意見「必要な手続きが残っている」

山本はWBCに出場する見通しと報じられているが…(C)Getty Images

来年3月開催のワールド・ベースボル・クラシック（WBC）に、ドジャースの山本由伸が出場の見通しとなったことが、日米メディアを通じて大きく報じられた。すでに出場の意向を表明している大谷翔平とともに山本のメンバー入り決定となれば、連覇を目指す「侍ジャパン」は投打の大黒柱が揃う形となる。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

だが、その一方でドジャース首脳陣は、両選手の所属球団の責任者として、WBC参加に慎重な意見を発している。すでに、デーブ・ロバーツ監督は“二刀流”出場の行方が注目を集める大谷に、「投げて欲しくはない」と心境を吐露。また、ブランドン・ゴームスGMも、山本の大会参加に対し現時点での見解を示しており、日本人右腕への「ゴーサイン」はまだ出ていないという。

ドジャース地元メディア『ORANGE COUNTY REGISTER』のトピックの中で、WBCに関するゴームズGMのコメントを掲載。取材対応でのやりとりとして、山本の出場について以下の様な言葉を並べている。

「MLBや選手会との協議など、正式決定までに必要な手続きがまだ残っている。だから、私が聞いている限りでは、今回の（山本出場の）報道は時期尚早に感じる」