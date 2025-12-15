Ｊ２北海道コンサドーレ札幌から２０２４年に横浜ＦＣへ期限付き移籍していたＤＦ福森晃斗（３２）が、来季は札幌に復帰することが１４日、分かった。２６年は川井健太新監督（４４）の下、３季ぶりに赤黒の背番号５を着けてプレーすることになる。

福森は当時Ｊ２の横浜ＦＣに移った２４年、３バックの左から攻撃の起点となり、チーム最多の１４アシストを記録。Ｊ１昇格に貢献した。１８位でＪ２降格となった今季は２８試合出場で２アシストにとどまるも、高い精度を誇る左足から好機を演出していた。

Ｊ２で１２位に終わった今季の札幌は、フリーキッカーを固定できない試合が数多くあった。札幌在籍時は主に３バックの左を務めていた福森が同位置に入る可能性もあり、そうなれば強みが一つ、増えることになる。クラブ幹部によると、川井新監督は現有戦力を見てシステムを決めていく方針でいるという。

福森に加え、今季はＪ２山形に期限付き移籍していたＦＷ大森真吾（２４）も２４年８月以来の札幌復帰となる方向。新体制への準備は着実に進んでいる。

◆福森 晃斗（ふくもり・あきと）１９９２年１２月１６日、神奈川・藤沢市生まれ。桐光学園高から２０１１年にＪ１・川崎入り。１５年に当時Ｊ２の札幌に期限付き移籍し、１６年のＪ２優勝に貢献。１７年に札幌へ完全移籍。２４年から横浜ＦＣに期限付き移籍している。Ｊ１通算２６１試合出場１２得点、Ｊ２は１１６試合で９得点。１８３センチ、８１キロ。左利き。