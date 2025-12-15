田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選挙が12月14日投開票され、無所属新人で特定行政書士の杉本憲也氏(43)=国民民主党静岡県連推薦=が初当選しました。

【写真を見る】「1回で決めてやろうと必死で走り回った」伊東市長に杉本憲也氏 候補者9人の激戦制す 田久保真紀前市長は4,000票余獲得も落選【静岡】

今回の市長選は過去最多の9人が名乗りをあげ、激しい選挙戦となりました。43歳の杉本氏は選挙戦で市政の正常化を訴え、支持を集めました。杉本氏は「再選挙になるんじゃないかと噂されたが、なんとか1回で決めてやろうと必死で走り回った」と喜びを語りました。

一方、自民党静岡県連が推薦した元市長の小野達也氏(62)は及ばず、「私の力不足でこういう結果になってしまった。支援下さった皆さんにお詫びする」と敗戦の弁を述べました。

また、学歴詐称疑惑に端を発して失職した前市長の田久保真紀氏(55)は、市政の変革を訴えて出直し選挙に臨みましたが、4,131票の獲得にとどまり落選しました。

投票率は60.54％で2025年5月の前回選を10.89ポイント上回りました。

【伊東市長選挙=開票終了】

【当選】杉本憲也(無新)13,522票

小野達也(無元)10,962票

田久保真紀(無前)4,131票

黒坪則之(無新)2,779票

利岡正基(無新)997票

石島明美(無新)628票

鈴木奈々子(諸新)399票

岩渕完二(無新)309票

大野恭弘(無新)95票