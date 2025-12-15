元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが人気アーティストとの２ショットを公開した。

１４日までにインスタグラムで「【あつしこどもプロジェクト】 ８年前に対談して以来、ずっと仲良くしてくれているあっちゃん」と書き始め、ＥＸＩＬＥ ＡＴＳＵＳＨＩとの２ショットを公開。「僕がテレビ朝日を辞めるときも、あっちゃんがＥＸＩＬＥを離れたときも、電話で話したり、会って話したり。いつも感じていたのは、

あっちゃんが自分以外の誰かの幸せをいつも願っていること。（章男さんからいつも感じているのと同じ感じです） 僕に対しても、いつも僕のことばかり心配してくれていました。」とエピソードをつづった。

続けて「そんなあっちゃんがこども財団を立ち上げると連絡をしてくれました。特に親と一緒にいられないこどもたちを笑顔にするために。これまでは１人で活動を続けてきましたが、１人では限界があるため、支援活動を広げるために仲間を募ります。僕も微力ながら仲間に加わらせていただきます！興味関心のあるかたは『あつしこどもプロジェクト』で検索していただき、活動の軸となる『７本の柱』を是非ごらんください」と呼びかけて締めた。

この投稿には「繋がりにビックリです！！応援してます」「意外な繋がり。今まで公に自慢したりしてこなかった事がまた素敵な話ですね」「ＡＴＳＵＳＨＩは本当に心が綺麗！」「過去に報道ステーションでインタビューで密着取材をされていたのを覚えてます」などの声が寄せられている。

富川さんはテレ朝の看板番組である「報道ステーション」のメインキャスターなどを務め、２０２２年３月に退社。その後はトヨタに転職した。長男の立夢は、２３年の「第３６回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに進出し、芸能界入りした。