2軍公式戦に参加しているオイシックスは14日、今季まで巨人で2軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が「CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）」に就任することを正式発表した。18日に都内で元日本ハムの武田勝監督（47）も同席して会見を予定。CBOは侍ジャパン前監督の栗山英樹氏が日本ハムで現在務める役職と同名で、グラウンドでの指導はもちろん、球団運営など幅広い分野での貢献が期待される。

桑田氏はPL学園（大阪）で1年時から主戦を担って甲子園で歴代最多20勝。ドラフト1位で入団した巨人でも通算173勝を挙げるなど抜群の実績と知名度を誇る。指導者としては13、14年に東大で特別コーチ。21年に投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、ファーム総監督を経て、24年から2軍監督に就いた。今季はイースタン・リーグで2年ぶり29度目の優勝。球団からのフロント入り打診を辞退し、10月28日に電撃退団が発表されていた。

オイシックスはイースタン・リーグに参入して2年目の今季、昨季最下位から順位を1つ上げて7位で終了。今秋ドラフトでは、12勝など投手4冠に輝いた能登が阪神から5位指名されるなど、BCリーグ時代も含めて球団史上最多の3選手を輩出した。来季からは前広島の松山や前阪神の渡辺ら、NPBで実績のある選手も加わるなど話題は多い。