◇J3・JFL入れ替え戦 第2戦 滋賀1―1沼津（2025年12月14日 愛鷹広域公園多目的競技場）

J3・JFL入れ替え戦は第2戦が行われ、JFL（日本フットボールリーグ）2位のレイラック滋賀はJ3最下位の沼津と1―1で引き分け、2戦合計4―3で県勢初のJリーグ昇格を決めた。

滋賀の河原一賢オーナーは万感の思いで昇格を見届けた。子宮頸がんで闘病中だった妻の居原田麗さん（故人）を励まそうと、クラブが変革期を迎えていた23年にスポンサーの立場から経営に参画した。麗さんは滋賀県出身で地元愛が強い人だった。

「相談したら“ぜひやろうよ”と。滋賀への恩返しが動機だった。彼女は滋賀のことが大好きだったので、その思いを背負って僕は戦った」。河原さんが代表を務め、麗さんが院長だった「麗ビューティー皮フ科クリニック」が筆頭株主となり、県勢初のJクラブを目指す動きが本格化した。

23年11月、麗さんはシーズン最終戦に車椅子で応援に駆けつけた。しかし、滋賀はその試合の残り5分で同点に追い付かれ、リーグ3位で入れ替え戦行きを逃した。翌24年1月、麗さんは42歳の若さで亡くなった。滋賀を愛した麗さんの思いを、選手もスタッフも受け継いだ。

悲願が結実した試合後。河原オーナーは麗さんの遺影を手にして、空高く胴上げされた。「最後の試合で負けた姿しか見せられなくて、それがすごく苦しかった。やっと今日、この景色を見せることができて良かった。約束は果たせたかな」。涙で言葉を詰まらせながら、天国に思いをはせた。