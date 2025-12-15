◇第80回毎日甲子園ボウル 立命大38―14関学大（2025年12月14日 阪神甲子園球場）

関西学生リーグで、しのぎを削るライバルの激突はリーグ戦で敗れている立命大が雪辱した。

関学大はキッキングで序盤に出た2つのミスが痛かった。まず試合開始のキックオフ。地面にバウンドさせ、リターナーの前にいる選手に捕らせるスクイブキックを狙った。これが最前列の選手に当たって捕球され、いきなり敵陣49ヤードの好位置を与えた。そして2度目の攻撃権を得る際のキックレシーブ。サイドライン際に蹴られ、関学大がさわらなければ蹴り直しだった。これを捕球し自陣7ヤードという厳しい位置から開始。ライン戦など拮抗（きっこう）していても、これでは流れをつかめない。

立命大は絶好のフィールドポジションから2TDを先制。QBを含めたランが出れば、パスも通る。バリエーションのある攻撃で主導権を握った。この両チームは下馬評で有利と言われた方が不思議と負ける。立命大は立て直し準備したことをしっかり本番でやりきった。RBで言えば蓑部君（3年）、漆原君（2年）などタレント豊富で来年も戦力は充実しそうだ。

第80回で初めて関西決戦となり、一つのシーズンに好カードを2度も見られた。全国的な普及発展を考えれば関東のチームにも来年は奮起を期待したい。 （関学大前監督）