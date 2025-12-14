『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ほしけん

年齢：50代

車両名：ミツビシ・パジェロ

型式：L146

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

年式：1989年

所有歴：30年？

総走行距離：330000km

年間走行距離：10000㎞以上20000㎞未満

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

ディーゼル規制でガソリン車に乗り換えた。パジェロ好きがよくわかる。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

パジェロL048。広くて4WD だから

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

ドライブしてる時。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「好きだから」とはカスタムのこと。ひとつ前に乗っていたパジェロの時からカスタムを楽しんでいた。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「古い車なので現状維持」と笑う。冷却系の追加に加え、各部のオーバーホールやワンオフ作成や流用などを駆使している。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

オーバーフェンダーと2インチアップの組み合わせ。バンパーなど以前のパジェロでカスタムしていたパーツを流用している。

純正パーツのない物を社外に置き換えたりしている。

内装

レカロシートは電動のヒートシートで快適。乗り心地も万全だ。長距離ドライブもしていて、北海道や九州まで行くこともあるそうだ。

追加メーターは油圧、油温、水温だ。

足まわり

トーションバーとシューエイのスプリングで2インチアップ。フロントアップスペーサーも使用している。

ホイールはTJMと推定される。

ディクセルのスリットローターを使用。

エンジン関連

「特になし」と本人談。以前は吸気系やプラグコードをカスタムしていたが、現在はノーマルに戻している。と思っていたら、マフラーはワンオフ物だった。

オイルクーラーなど冷却系は追加されているが、オイルクーラーはご本人も忘れていた。

強化オルターネーターに換装するなど、長く乗るためのカスタムやオーバーホールが多い。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

オーバーフェンダー、2インチアップ

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

ブレーキ強化、シュノーケル

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

ラインナップ豊富なシューエイを挙げてくれた。

