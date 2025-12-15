ºå¿À¡¦´äºê¡¡ÇÏ·ôÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¡ºäËÜ¡¢ÀÐ°æ¤Èºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼
¡¡ºå¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢£Ç£±¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê£Ê£Æ¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´äºê¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¡ÖÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¹ðÇò¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¸å¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¡¢½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î»þ´ÖÂÓ¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÐ°æ¤Ï´äºê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¡ØÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¡£ÀÐ°æ¤ÏËÜÌ¿ÇÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¦¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡Ê·ë²Ì¤Ï£¶Ãå¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡£ÀèÆü¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ëÂç²ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊµÓ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¥ã¥éÁ´³«¤ÇÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£