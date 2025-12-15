「スピードスケート・ショートトラック・全日本選手権」（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねて行われた。女子１０００メートルでは、長森遥南（はるな、２３）＝アンリ・シャルパンティエ＝が１分３４秒７３８で制し、１３日の５００メートル、１５００メートルに続いて１８年ぶりの３冠を達成。残り２枠だった五輪代表に滑り込んだ。日本スケート連盟は五輪の男子４人、女子５人の代表を発表した。

異色の経歴を持つ２３歳が五輪代表に滑り込んだ。長森はラスト２周からスパートを仕掛け、混戦のレースを抜け出してゴール。５００メートル、１５００メートルに続いて１０００メートルも制する３冠の猛アピールで初の五輪切符をつかむと、涙を流しながら「この場に立っている実感が湧かない。いろんな思いがある」と歓喜に浸った。

幼稚園の卒園旅行をきっかけにスケートを初体験し、小学１年時に神戸市内で行われていたスケート教室に参加した。両親は「（フィギュアスケートの）浅田真央さんのようになってほしい」と願ったが、その教室の講師がまさかのスピードスケートのコーチ。熱心な勧誘を受け、自然と速さを求める競技に進んだ。

「石川遼君が活躍していて、ジュニア育成に力を入れていて無料で打てる環境が整っていた」と同時期にゴルフも開始した。ベストスコア６８の腕前を誇っていたが、高校時代に受けたプロテストに落ちたことをきっかけに、卒業後はスピードスケート一本に絞った。

今春からは洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」で仕事をしながら、競技を継続。現在はプティ・ガトーと呼ばれるフィナンシェ作りを担当しているという。

夢舞台への切符をつかんだ“パティシエールスケーター”。五輪ではリレー種目でメダルを狙いにいく。「スケートに専念してよかった。ゴルフで鍛えた（筋力で）プッシュを頑張りたい」。経験してきた全ての経験を大舞台で発揮する。

◇長森 遥南（ながもり・はるな）２００２年４月２５日、神戸市出身。小学２年からスピードスケートとゴルフを並行して始め、親和女子高在学時に受けたゴルフのプロテスト不合格を期に、関学大からスピードスケート一本に絞る。２５年２月のアジア大会ではショートトラック１５００メートル６位、３０００メートルリレーで銅メダルを獲得。ゴルフのベストスコアは６８で、岩井姉妹の妹・千怜と交流がある。今春から洋菓子ブランドのアンリ・シャルパンティエに所属する。１５５センチ。