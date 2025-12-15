「アメフト・甲子園ボウル、立命大３８−１４関学大」（１４日、甲子園球場）

立命大（関西２位）が関学大（関西１位）との史上初の関西勢対決を３８−１４で制し、２年連続１０度目の優勝を飾った。立命大の連覇は２００２〜０４年の３年連続優勝以来。

関学大の２年ぶりＶ奪回はならなかった。第１Ｑに２本のＴＤを許して立命大に主導権を握られた。常に追いかける展開となり、得点してもすぐにＴＤを奪い返された。大村和輝監督は「自分たちがやろうとしていることが出し切れなかった」と完敗を認めた。

エースＱＢの星野太吾（２年）は「練習でのミスがそのまま出て、オフェンスをうまく組み立てられなかった」と唇をかんだ。２年前に甲子園ボウルを制した時は２歳上の兄、ＱＢ秀太（４年）がチームを引っ張りＭＶＰを獲得したが、兄に続くことはできなかった。

兄はこの日も２番手ＱＢとして苦しい場面で弟に代わって奮闘。弟は「いつも支えてもらっていたので恩返ししたかった。悔いの残る試合になった」と、兄のラストゲームを飾ることができず悔し涙を流した。