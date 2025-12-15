「アメフト・甲子園ボウル、立命大３８−１４関学大」（１４日、甲子園球場）

立命大（関西２位）が関学大（関西１位）との史上初の関西勢対決を３８−１４で制し、２年連続１０度目の優勝を飾った。立命大の連覇は２００２〜０４年の３年連続優勝以来。第１ＱにエースＱＢ竹田剛（４年）のＴＤパスで先制。終始、優位に試合を進め、２年ぶりのＶ奪回を目指した関学大を寄せ付けなかった。５ＴＤの攻撃陣を引っ張った竹田が甲子園ボウル最優秀選手賞を獲得。敢闘賞には関学大ＲＢ井上誉之（４年）が選ばれ、立命大Ｋ横井晃生（４年）が年間最優秀選手に贈られるミルズ杯に輝いた。

歓喜のカウントダウンがゼロになると、立命大の選手は聖地にひっくり返って喜んだ。甲子園ボウル史上初の関西勢対決に快勝。リーグ戦では３−２４で敗戦するなど、圧倒的に不利とみられた下馬評を覆し、エンジ色のユニホームが縦横無尽に暴れ回った。

連覇の立役者はエースＱＢの竹田だ。第１Ｑ開始２分、ＷＲ仙石へ１５ヤードのＴＤパスを通して先制すると、同１１分過ぎには自らエンドゾーンに飛び込み、リードを広げた。その後も攻撃の手を緩めず、第２ＱにはＷＲ木下へ３８ヤードＴＤパスを通し、第３Ｑにも再び自身のＴＤランで加点。投げて走って奮闘し「一本一本に集中しながらプレーしたことが結果につながった。きょうは１００点をつけられます」と充実感に浸った。

スタンドには兄で昨年のドラフト１位、ＤｅＮＡの竹田祐投手が観戦に訪れていた。普段はほとんど連絡を取ることはないというが、兄の野球で努力する姿は幼い頃から目に焼き付けてきた。「地道に努力して成功してきた人。しっかりトレーニングして、体のケアを怠らないところなどは同じスポーツ選手として見習っている」と話す。

兄はルーキーイヤーの今年４勝を挙げた。特に９月の甲子園での阪神戦で７回１失点の好投を見せ、４勝目を挙げたシーンは強烈に印象に残っているという。「兄が甲子園で勝って、自分も甲子園で勝つことができたことが良かったです」。昨年の甲子園ボウルでも３ＴＤパスで勝利に貢献しているが「僕にとっては雲の上の人。あこがれの存在」という兄の目の前で勝てたことが何よりもうれしかった。

卒業後も社会人でアメフットは続ける予定で、目標はＮＦＬのペイトリオッツなどで７度のスーパーボウル制覇を成し遂げた伝説のＱＢ、トム・ブレイディ。「どんな状況でもチームを勝たせるＱＢになりたい」。甲子園ボウル２連覇を置き土産に、新たなステージへと歩み出す。