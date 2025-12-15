▼4着スウィートハピネス（高杉）中1週でも気持ちの部分は我慢できていた。前の馬に切れ負けしたけど、走る馬です。

▼6着アルバンヌ（坂井）返し馬までうまく来ていたが、走る方に気持ちを持っていけなかった。

▼7着ショウナンカリス（池添）折り合いを気にしていたが、馬の後ろに入ってからはいいリズムで走れた。思ったよりはじけなかったのは現状では1F長いのかも。

▼8着マーゴットラヴミー（武豊）イレ込みはまだマシ。ポジションは悪くないと思ったが、余力がなかった。

▼9着レディーゴール（松若）ロスなく立ち回って、折り合いは問題なかった。まだまだこれからの馬です。

▼10着イヌボウノウタゴエ（酒井）スタートを出てから寄られて狭くなった。気持ちを切らさず、走ってくれた。

▼11着スタニングレディ（和田竜）いい馬。乗り味もいい。中距離でキャリアを積んでいければ。

▼12着ミツカネベネラ（津村）課題のテンションが高く、G1なんでポケットで待たされる時間も長かった。その分、100％力を発揮できなかった。

▼13着ローズカリス（田口）いいスピードがある。もう少し距離が短ければ芝でも。

▼14着メイプルハッピー（岩田康）レース自体はうまい。距離はもうちょっとあった方が。

▼15着ヒズマスターピース（藤岡）理想は行かせてその後ろと思ったが（他馬が）行きそうになかったので。番手にビッシリ来られて、ハミが抜けなかった。

▼16着ラスティングスノー（菱田）いいテンションでレースに臨めた。ポジションもいいところを取れたが…。

▼18着アンヘリータス（ジェルー）スタートが良く、いいポジションにつけようと思ったけど、流れに乗れなかった。