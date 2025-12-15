「ラグビー・全国大学選手権・３回戦、京産大４０−３６慶大」（１４日、花園ラグビー場）

３回戦４試合が行われ、京産大（関西２位）は慶大（関東対抗戦５位）に４０−３６で競り勝ち、準々決勝に進んだ。前回準優勝の早大（関東対抗戦３位）は関東学院大（関東リーグ戦３位）に８５−７で大勝。５連覇を目指す帝京大（関東対抗戦４位）は東洋大（関東リーグ戦２位）に２９−１４で逆転勝ちした。関学大（関西３位）は福岡工大（九州）を５３−２１で下した。２０日の準々決勝からシード４校が登場。明大（関東対抗戦１位）は関学大、筑波大（関東対抗戦２位）は帝京大、天理大（関西１位）は早大、東海大（関東リーグ戦１位）は京産大と顔を合わせる。

試合終了ギリギリの一撃で、勝利をつかみ取った。３点を追う後半４０分、土壇場でゴール前までつないだボールを、京産大のＬＯ一柳尚斗（３年）が逆転トライ。「感覚はあったが、何が起きたか分からないくらいごちゃごちゃで。レフェリーの笛でようやく気づいた」と、もみくちゃの中で確実にボールを地面に着けた。地元の大歓声に、選手たちは両手を挙げ応えた。

ＯＢでもある広瀬佳司監督は「残り１０分くらいで苦しいなと思ったが、絶対巻き返してくれるだろうと信じていた。そこから少し上回ることができ、本当に選手に感謝している」とたたえた。

前半を終えて１２点リード。しかし、後半３分にハイタックルの反則から慶大にＰＧを決められて流れを渡すと、立て続けに２トライを許すなど１９−２９まで差を広げられた。反撃に持ち込み３３−２９としたが、同３７分にトライを許し３３−３４と再逆転された。

しかし、京産大は誰も諦めていなかった。「キックオフを獲得して敵陣で攻めれば、いいアタックができると確信があった」とＦＬ伊藤森心（もりし）主将（４年）。関西大学リーグ最終戦は、全勝対決の天理大に敗れて２位。その悔しさを選手権にぶつけた。「小さなプレーが積み重なって最後スコアできた」と集中力を切らなかった。

準々決勝は東海大と対戦する。大学創設６０周年で４強の壁打破へ、主将は「浮かれず集中して、守備を修正したい」とかぶとの緒を締めた。