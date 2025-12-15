¡ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¡É¤ÇÀµÇ°¾ì¤ÎSTVV¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ç£Ë¡£Âç°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤âÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤ÎºÎÅÀ£·¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡£²°Ì¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä£´°Ì¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡£12·î13Æü¡¢¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¡È¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¾å°ÌÂÐ·è¡Ë¡É¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬£²ÂÐ£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢STVV¤Ï»ÃÄê£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£·¼²ð¤ÎPK¤ÇSTVV¤¬ÀèÀ©¤·¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬FK¤ÈCK¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï½ª»Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¤â¤Î¡£»î¹ç¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¾¡Íø¤ÏÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡STVV¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈÃæÈ×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡É¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉõ¤¸¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡õ»³ËÜÍý¿Î¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÂç·¿MF¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ç¡¦¥«¥Ã¥È¤È¥«¥Ê¥À¤Î¿·±Ô¡¢¥Í¥¤¥¶¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈSTVV¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¼ç¾¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Î¡È¼¡¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¡£ÀäÂÐ¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊýÅª¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢STVV¤Ï25Ê¬¡¢FW¥à¥¸¥ã¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Â³¤¤¤¿STVV¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¤ï¤º¤«£³Ê¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤â¤½¤¦¡£½ª»Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¡ÊÌ¾Ìç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¡£²¿¤«°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¥í¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡STVV¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ï53Ê¬¡£69Ê¬¤È71Ê¬¡¢¥È¥ë¥¬¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¤Î½³¤Ã¤¿°Ëâ¤Î¥»¥Ã¥È¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¥µ¥ê¥Ð¡¢¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥í¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢STVV¤Ï¸åÈ¾¡¢Èï¥·¥å¡¼¥È£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥²¡¼¥à¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥º¥ë¥º¥ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¶µ·±¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄù¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£²¼ºÅÀ¤¹¤ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£90Ê¬´ÖÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ¤Ï£·ËÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢Å¨Ì£Êý¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì´º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Á´¹ñ»æ¡Ø¥Ø¥Ã¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥¹¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤ÎºÎÅÀ£·¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤³¤½GK¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î£²¼ºÅÀ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¼¤¬¤±¤ä¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉÕ¤Êý¤Ê¤É¤ò¡ÊÌ£Êý¤Ë»Ø¼¨¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡Ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤À±ÇÁü¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤ÆÍè½µ¤«¤é¤ÎÎý½¬¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
