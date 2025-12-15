¡Ö100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇ¼å¡×¡ÖÂà¶þ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È¹óÉ¾¡É¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡©¡Ö2002Ç¯¤ÎHÁÈ¤âÆüËÜ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¤«¤Ê¤ê¼å¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬32¤«¹ñ¤«¤é48¤«¹ñ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤Ü100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¼å¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤¬32¥Á¡¼¥à¤«¤é48¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¹ñ¤¬£³¤«¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤â¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡© ³«ºÅ¹ñ¤¬£³¤Ä¤Î¥·¡¼¥ÉÏÈ¡Ê¥Ý¥Ã¥È£±¡Ë¤òÀêÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¹ñ¤¬£±¤«¹ñ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¤«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤ä³Ê²¼¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥Ã¥È£²¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢³«ºÅ¹ñ¤âÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤Ï¡Ø»à¤ÎÁÈ¡Ù¤É¤³¤í¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢£³°Ì¤Ç¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ø»à¤ÎÁÈ¡Ù¤È¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖºÇ¤âÂà¶þ¤ÊÁÈ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£³«ºÅ¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÁÈ¤Ï¤É¤ì¤âÂà¶þ¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÂà¶þ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×D¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕC¤Î¾¡¼Ô¡Ë¤À¡£40Ç¯¶á¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò´ÑÀï¤·¡¢Çò¹õ¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î100Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤è¤ê¼å¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ý¥Ã¥È£±¤Î¶¦ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶¦ºÅ¹ñ¤Î¡Ë¥á¥¥·¥³¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç²«¶â»þÂå¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª¤Ê¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£³ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤µ¤¨¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËDÁÈ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¡£¥Á¥é¥Ù¥ë¥È»þÂå¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼êÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ÏÂç²ñµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Î²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬ºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¤À¡×
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸½ºß¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½é¤á¤Æ»²Æþ¤·¤¿Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÃêÁªÁ°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¼å¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¥È¥ë¥³¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥³¥½¥Ü¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥È¥ë¥³¤¬¶¯¤¤¡£¤â¤·¥³¥½¥Ü¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÎÏ¤ÏºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤À¤í¤¦¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥Ý¥Ã¥È£²¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ý¥Ã¥È£±¤ËÆþ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¿å½à¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Öµ²±¤Ë¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢2002Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×H¤âÆüËÜ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¼å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¸å¤Î²«¶âÀ¤Âå¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤Î£´¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×D¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê½Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Âà¶þ¤ÊÅ¸³«¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×»Ë¾å¡¢¤³¤ì¤è¤ê¼å¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×D¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×D¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
