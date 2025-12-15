「韓国が日本を圧倒した」海外選定の“歴代アジア人選手ランキング”、まさかの結果に韓国メディアが沸く「トップ３を独占」「キム・ミンジェが中田英寿を上回った」
驚きの結果と言えそうだ。
海外サイト『MAD FOOTBALL』が12月13日、「歴代アジア人選手ランキングTOP18」を発表した。
今年の８月にも同様の企画を掲載していた同サイトの最新版で、日本からは最多の７人が選出され、韓国が６人、イランが２人、フィリピン、インド、サウジアラビアから各１人という結果となった。
日本人では、４位の香川真司が最高位で、本田圭佑が５位、中田英寿が８位、釜本邦茂が11位、久保建英が16位、中村俊輔が17位、長友佑都が18位にランクインした。
選出数では日本より少なかったものの、トップ３を独占したため、韓国メディアは沸いている。『Xports News』は「韓国サッカーが日本を圧倒した！ソン・フンミン、ついにアジア１位に！チャ・ボムグンとパク・チソンが２位と３位、キム・ミンジェが７位、ホン・ミョンボが13位、イ・ガンインが14位だ」と報じた。
「アジアの歴代最高選手ランキングで、韓国選手の躍進が目覚ましい。８月までチャ・ボムグンを追い抜けなかったソン・フンミンは、わずか４か月でその評価を覆し、アジア史上最高の選手となった。バイエルンのCB、キム・ミンジェとパリ・サンジェルマンのイ・ガンインもランキングを急上昇させ、韓国サッカーの黄金時代を証明した」
同メディアは「１位だったチャ・ボムグンは１つ順位を下げて２位となり、パク・チソンは３位を堅持した。これにより、トップ３はすべて韓国人選手で占められた」と誇示し、こう続けた。
「キム・ミンジェの目覚ましい成長も注目に値する。８月のランキング14位から、７つ順位を上げて７位に躍進した。彼は日本のサッカー界のレジェンド、中田英寿（８位）とイランのレジェンド、アリ・ダエイ（９位）を上回り、現在のアジア人DFの中で特別な地位を築いている」
ただ、このランキングは明確な基準や順位が変動した基準などは示されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本から７人が選出された“歴代アジア人選手ランキング”
