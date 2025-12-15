▼2着ヤマニンチェルキ（岩田望）大外枠に3歳でこの重量。それなりに競馬はできたが、大外枠が痛かった。

▼3着エコロアゼル（森秀師）スタートは頑張って出てくれたが、結果的にハイペースに巻き込まれた。

▼4着ガビーズシスター（吉田隼）去年の勝ち馬だし勝ちに行く競馬。軽い馬に内をすくわれたが、勝った馬は勢いが全然違った。

▼5着ニットウバジル（吉田豊）1200メートルの方が折り合いはつきやすい。直線で手前を替えず、その分だけ伸びあぐねた。

▼6着サンライズアムール（北村宏）手応えや道中の感じからは、もっと伸びていい。やりたい競馬はできたが走り切れていない。

▼7着ポッドベイダー（荻野極）付いていくのが忙しかったし、最後は止まり加減。時計が速過ぎた。

▼8着チカッパ（横山典）よく頑張っている。

▼9着ジャスパーゴールド（菅原明）やりたい競馬はできたが、速いペースで最後は苦しくなった。

▼10着クロジシジョー（戸崎）スタートで隣の馬がつまずき、ぶつけられて流れに乗れなかった。

▼11着タガノミスト（佐々木）砂をかぶれる馬ではないので無理に行った。2、3番手の馬に来られて息が入らなかった。

▼12着キャンディドライヴ（落合玄）スタートが全て。よれて出てバランスを崩してしまった。

▼13着スターペスカオリ（長岡）最後はこの馬なりに伸びているが、時計が速く前が止まらなかった。

▼14着エートラックス（内田）中団でじっとして間が空いたところを狙った。一瞬伸びかけたが、そこで集中力が途切れた。

▼15着ドンアミティエ（丹内）いいところで流れに乗れたが、左前を落鉄。そのせいか、踏ん張りが利かなかった。

▼16着カルチャーデイ（柴田善）ゲートの入りも出も良かったが、この感じだと芝の方が良さそう。