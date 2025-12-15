「柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）

１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が１４日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで行われた引退試合にフル出場し、決勝ゴールを含む２得点１アシストをマークして現役生活に別れを告げた。大阪ダービーを意識した豪華メンバーで行われ、柿谷氏の要望で真剣勝負となり、柿谷氏がプレーしたＣ大阪にゆかりのあるメンバーで構成された大阪ピンクが４−３で大阪ブルーに勝利。Ｃ大阪の本拠地を埋めた２万７４９人のサポーターを沸かせた。

引退試合としては異例の真剣勝負でシーズンオフの“大阪ダービー”を沸かせた。Ｇ大阪側の大阪ブルーが２点を先制。劣勢を強いられた大阪ピンクだったが、主役が見せ場をつくった。柿谷氏が前半３４分に１点を返し、同３７分には杉本の同点弾をアシスト。そして３−３で迎えた後半４３分、右足で決勝点を決めた。

２得点１アシストの活躍。「皆さんが思うようなプレーができるのは今日で最後。これからは別の柿谷を応援していただければ」と笑顔でピッチに別れを告げた。

スピーチでは自身の思いも語った。「今の子どもたちは海外にすぐ行きたいと言います。でも、この素晴らしい大阪ダービーで活躍してからでも遅くない。セレッソで香川真司の８番、ガンバで宇佐美貴史の７番を取りに行って、大阪を盛り上げてください」と大阪のクラブで活躍するスターの出現を願った。

試合後には愛実夫人と３人の子どもから花束を贈られ、参加選手からは背番号と同じく８回胴上げされた。「サッカーに携わっていきたい。子どもたちに外でボールで遊びたいと思ってもらえるような活動ができれば」。“サッカー系文化人”は今後を描いた。

◇柿谷 曜一朗（かきたに・よういちろう）１９９０年１月３日、大阪市出身。４歳からＣ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約した。徳島、バーゼル（スイス）、名古屋に在籍した。Ｊ１通算２３８試合出場５２得点。１３年７月の東アジア杯・中国戦で日本代表デビューを果たし、１６年Ｗ杯ブラジル大会に出場。国際Ａマッチ１８試合出場５得点。家族はタレントの丸高愛実夫人と長女、次女、長男。１７６センチ、６８キロ。