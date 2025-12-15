Ｊ１神戸は１４日、今季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ氏（６０）が来季の新監督に就任すると発表した。

ドイツ出身のスキッベ氏は同国代表コーチやギリシャ代表監督などを歴任し、２０２２年から広島の監督を務めた。４年間で２度のＹＢＣルヴァン・カップ制覇に導き、リーグ戦でも常に上位争いを演じるなど実績を残した名将は、神戸を通じ「再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントした。

史上２クラブ目の３連覇を逃すなど３季ぶりの無冠に終わった神戸は、１１月３０日に吉田孝行監督（４８）の退任を発表。後任監督に注目が集まっていたが、複数の候補者選定の段階で、１８年から２３年まで神戸に在籍し、昨年に現役を引退した元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ氏（４１）の名前も挙がっていたという。

イニエスタ氏は日本で監督を務めたいとの意向があり、パリ・サンジェルマン（フランス）やマンチェスター・シティー（イングランド）のコーチングスタッフを伴って来日する準備もあったという。当初は古巣の神戸が接触し、Ｇ大阪も監督候補に挙げて面談を行うなどしたが、最終的に「イニエスタ監督」の実現には至らなかった。ただ、同氏は日本に強い愛着を感じているといい、将来的にＪクラブの監督に就任する可能性も残されている。