期待通りのポテンシャルだ。阪神に今秋ドラフト指名された7選手が施設見学とともに、甲子園の室内練習場でトレーニング指導を受け、体組成計測定を行った。3球団が競合したドラフト1位・立石（創価大）の骨格筋量（自分の意思で動かせる筋肉の総量）は、入団時の佐藤輝や森下と同レベルだと判明した。

トレーニング指導を担当した球団の仲野伸洋トレーナーが「高い筋肉量を示していました。（佐藤輝や森下に）勝るとも劣らない、同レベルのものを持っています」と明かした。期待のスラッガーは、ルーキーイヤーから主力として活躍した2人と同等のボディーをつくり上げていた。

「ある程度食費がかかる中で、卵と納豆は安いし食べやすい。しっかり取るようにしていました」

筋肉量アップを目的としたタンパク質摂取のため、大学生活では「納豆卵かけご飯」を多く食べた。朝から卵2個、納豆1パックを白米に投入。夜も同様にかき込む日もあった。「固体を食べるのが苦手で。その（卵かけご飯の）方が食べやすかった」。広角に本塁打を放つ1メートル80、87キロの強じんな肉体の源となっている。

シーズンの成績も佐藤輝、森下に「勝るとも劣らない」成績を目指す。SGL尼崎の施設見学では、広い室内練習場や、選手寮の設備に感激。中でも立石が目を引かれたのは、全自動でボールを回収する室内の打撃練習場だった。「めちゃくちゃ大きいですし、バッティングセンターみたいなボール収集機でした」。学生時代から誰よりもバットを振り込んできた男にとって、願ってもない環境。「これをしっかり活用したいです」。猛練習を重ね、猛虎の主軸を張る2人の背中を追う。（松本 航亮）