阪神・森下翔太外野手（25）が14日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の7800万円から約2・7倍増の年俸2億1000万円でサインした（金額は推定）。4年目での年俸2億円到達は16年藤浪（現DeNA）の1億7000万円を上回り、球団史上最速となった。

【一問一答】

――スーツがおしゃれ。こだわりは。

「こだわりか…。派手すぎず普通すぎず。スーツをパッと見たときに“これかな”と思って。直感です」

――年俸が2億円を超えて、ご褒美や考えていることは。

「いや、全然。まだまだ、これじゃ満足しない。ご褒美なんて、あげる値じゃないです。まだまだ」

――将来的なメジャー挑戦など、将来的な話は契約更改の場で話したのか。

「それはないですね。けれども、自分の中ではもちろん高い（モチベーション、レベルの）ところでやりたいという気持ちはある。契約の場では何も言っていないです」

――全試合出場して気づいたこと。

「調子が落ちやすい月と、調子の上がりやすい月が一年間戦って分かりました。自信を持ってやれば自分の中で（調子が悪い月も）技術でカバーできるなと思っている」