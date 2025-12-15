米大リーグ・カブスの今永昇太投手（３２）、巨人・大勢投手（２６）、楽天・早川隆久投手（２７）ら現役のプロ野球６選手が１４日、都内で開催されたトーク形式のコーチングイベント「ＴＨＥ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ２０２５」に参加した。今永は大勢の日本最速となる球速１７０キロ到達へ太鼓判を押し、大勢も夢の大台へ意気込みを示した。

トークイベントでは、マウンドで揺らぎを見せない強靱（きょうじん）なメンタルを、今永から「畑でカラスを追い払うかかしのよう」と独特の表現で称賛された大勢。だが“師匠”今永からの期待の言葉に、さすがの大勢も差し込まれたような驚きの表情を見せた。

「大勢の体で、使い方のうまさがあれば１７０キロは出ると思う。ここから年齢も精神も成熟すれば必ず出せる」と今永。日本人最速は、ともに現ドジャースの大谷翔平と佐々木朗希が記録した１６５キロ。それを超える期待を右腕に懸けていた。

２人は２２年に侍ジャパン合宿で出会い、昨オフに自主トレをともにした師弟関係。そのポテンシャルを知る今永の真剣なまなざしに、大勢も「はい…１７０キロを投げられるように頑張ります」と意気込みを示した。

今季はセットアッパーを務め「（抑えより）準備が難しかった」と話すも、ブルペンでは従来の１０球から５球で肩を仕上げるようになり「これぐらいの球数でもパフォーマンスが出せると勉強になった」と進化を見せた大勢。来季は夢の大台も視野に挑戦を続ける。