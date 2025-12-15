お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。VTRで登場した妻でタレントの濱田准の様子に驚く場面があった。

妻・濱田がVTRで登場した。「おきき〜准だよ〜!元気にしてる!」と那須のあだ名を叫びつつ明るくあいさつしてスタジオを笑わせた。だが、23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受けた那須の状況について聞かれると様子が一変した。

「その日、お互い予定があって。その予定終わりが同じくらいだったから待ち合わせしようって言ってたんですね」と切り出したが「あ、ヤバい…この話になると、すぐ涙が出ちゃう…」と目には今にも涙が溢れそうなほどたまっていた。

「ごめんなさい…」と涙を流さないように上を向く濱田。VTRを見ていた那須の目にも少し涙が浮かび「突然やったもんな…」とポツリ。濱田は涙をこらえながら「その日、待ち合わせをしてたけど、何時間経っても全然連絡が取れなくて。正直、私イライラして帰った」と思い返した。

帰宅後、ようやく那須から電話がかかってきた。だが、電話に出ると「病院の先生から電話で“今から手術するんで、そのまま許可ください”って電話で言われて」と、その場で手術の同意を迫られた。「そんなのドラマでしか見たことがなかった」と現実味がない中で「状況を分かろうと頑張って頭をフル回転させて何とか病院に行って…みたいな」と振り返った。

5時間近くに及ぶ緊急手術の末、無事命を取り留めた那須。濱田は「最初、姿を見た時はホッとしました…」と回顧。再び涙があふれそうになりながらも「目を開けてベッドにはいるけど…生きてる姿を見れた時は本当に心の底から良かったって」と当時の心境を明かした。

声を震わせながら語った妻の姿に那須は「いつも元気なんですよ。めちゃめちゃ明るい子なんですけど、涙を出したのはあんまり見たことなくて。そうなってたんだって」と驚いた。また「入院した時はずっと明るい。だから辛い顔は見せなかったので…」と普段通りに接してくれていたことを振り返った。

那須は23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受け、24年1月に退院。24年4月に同局情報番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8時）で仕事復帰した。言語障害の後遺症と闘い、今年4月にリハビリ終了を報告した。