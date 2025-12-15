¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅçCBO¡¢Íè½Õ¤Ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤òàÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¡×¡¡»î¹ç»ë»¡¤Ç¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡ÖÍ×ÁÇ¡×¤È¤Ï
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê49¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤ò¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçºß³ØÃæ¤Îº´¡¹ÌÚÎÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆþÃÄ¸ò¾Ä³«»ÏÁ°¤Î¾õÂÖ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤â´Þ¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ÎÌÜ¤ÇÄ¾ÀÜàÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯á¤¹¤ë¡£
¡¡¾ï²Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈè¤ì¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤ËµÙ²Ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ëÅçCBO¤â¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çº£¤Ï»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È°Ê¹ß¤Î¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ËÍ¤Î»Å»ö¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£³«Ëë¤·¤¿¤éËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¿¤ÀÍèÇ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³«Ëë¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ïà¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥óá¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛ¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Ï¡¢ÍèÇ¯7·î¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾ëÅçCBO¤â¤¿¤ÀÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤ÏÈà¤òÄ¾ÀÜ¡¢»î¹ç¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯3·î¤°¤é¤¤¤«¤éÈà¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿°ïºà¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤â¤·¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤«¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¡×¡£°éÀ®·×²è¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÌÌ¤À¡£Ãæ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£
¡¡¡ÖËÞÂÇ¤ä¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾Ä¾¸å¤Ë¤âÅÏÊÆ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡£±ÇÁü¤Ç¤·¤«¤Þ¤ÀÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¡×¡£¾ëÅçCBO¤Î±Ô¤¤´ã¸÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë