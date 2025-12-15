高崎かなみ、横乳＆美ウエストのぞく 美ボディ大胆放出
【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの高崎かなみが、12月15日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）52号に登場。美しいボディを披露している。
【写真】28歳美人タレント、4年前”限界ショット”に挑戦した姿
「ミスジェニック」初代グランプリ、「サンスポGoGoクイーン」初代グランプリなど、数々のタイトルを獲得しており、“無敵のグラドル”として人気を博す高崎。1st写真集「カナミノナカミ」（集英社）を発売し、NTTドコモのGoogle Pixel 10のWeb CM「僕と彼女とGemini」と「僕と彼女とWatch」にも出演中だ。
今号では、美しいバストとウエストラインを大胆に披露。抜群のプロポーションを見せている。
今号の表紙は≒JOYの逢田珠里依。そのほか、Task have Funの里仲菜月、長澤茉里奈、CIDER GEMの野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガールA-classの森脇梨々夏・百田汐里・橘香恋・苗加結菜、クララプロダクションのぽたみう・フルートありさ・ちなぷぷ・ゆでたまご・なな茶らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高崎かなみ、美ボディ披露
◆「週プレ」表紙は≒JOY逢田珠里依
