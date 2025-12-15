¢âJOY°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ö½µ¥×¥ì¡×½éÉ½»æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/15¡Û»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë12¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¢âJOY¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¡Ë¤Î°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¤¬¡¢12·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë52¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶P¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Î¤¾¤¯¥Ó¥¥Ë»Ñ
°©ÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¢âJOY¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯3·î13Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¢âJOY4¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¢âJOY 4th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¡£É½»æ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤Ï¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢Task have Fun¤ÎÎ¤ÃçºÚ·î¡¢Ä¹ß·çýÎ¤Æà¡¢CIDER GEM¤ÎÌîÂ¼¤ë¤Ê¡¢ÇòÀî°¦Íü¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ëA-class¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¦É´ÅÄ¼®Î¤¡¦µÌ¹áÎø¡¦ÉÄ²Ã·ëºÚ¡¢¥¯¥é¥é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ý¤¿¤ß¤¦¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¤¢¤ê¤µ¡¦¤Á¤Ê¤×¤×¡¦¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦¤Ê¤ÊÃã¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶P¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Î¤¾¤¯¥Ó¥¥Ë»Ñ
¢¡°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¡¢È´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈäÏª
°©ÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯2025Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¢âJOY¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯3·î13Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¢âJOY4¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¢âJOY 4th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¢¡¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¦Ä¹ß·çýÎ¤Æà¤é¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤Ï¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢Task have Fun¤ÎÎ¤ÃçºÚ·î¡¢Ä¹ß·çýÎ¤Æà¡¢CIDER GEM¤ÎÌîÂ¼¤ë¤Ê¡¢ÇòÀî°¦Íü¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ëA-class¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¦É´ÅÄ¼®Î¤¡¦µÌ¹áÎø¡¦ÉÄ²Ã·ëºÚ¡¢¥¯¥é¥é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ý¤¿¤ß¤¦¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¤¢¤ê¤µ¡¦¤Á¤Ê¤×¤×¡¦¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦¤Ê¤ÊÃã¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û