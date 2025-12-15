阪神にドラフト３位で指名された岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝は１４日、憧れの赤星憲広氏を目標にシーズン５０盗塁を達成することを誓った。

スピードスターの意志を継承する。岡城は甲子園歴史館を訪問し、印象に残ったＯＢの展示について赤星氏を挙げた。「盗塁という面では参考にさせていただきたい。一つの目標として頑張っていきたい」と背中を追う決意を固めた。

赤星氏は虎のリードオフマンとして通算３８１盗塁、３年連続６０盗塁を達成。入団以来５年連続で盗塁王を達成するなど輝かしい成績を残した。快足を武器にする岡城はまず５０盗塁を目標とし「もちろん簡単なことではないですけど。一つの大きな目標として考えてはいます」と力を込めた。

５０メートル走のタイムは５秒８と走力は申し分ない。必要となるのは「スタート技術」だ。「スタート面ではまだまだ。どういうスタートを切って、特徴を捉えているかお聞きしたい」。話す機会があれば、赤星氏から技術を吸収する構えだ。

「単純な脚力の部分では自信がある。盗塁は他の技術も関わってくるのでどんどん成長できたら」。技術にこだわり、１年目から盗塁で存在感を示す。