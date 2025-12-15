Ìîµå¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡Ä¼ã¼êÁª¼ê¤¬¹ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ÕµÁ
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£±£´Æü¡á±±°æ¶³¹á¡Ûµð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¡¢¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤é¤¬£±£±·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ë»²Àï¤·¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£¹ë¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤òµð¿Í¥Õ¥¡¡¼¥àÃ´Åö¤Î±±°æ¶³¹áµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡££±¾¡¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ç´î¤Ö¡£Ã»´ü´Ö¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÈµÞÂ¤¥Á¡¼¥à¡É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤«¤é£´¿Í¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼»±²¼¤«¤é£µ¡¢£¶¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÁª¼ê¤¬Ìó£²£°¿Í¡£¹ñÀÒ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬£±¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÎÌîµå¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÃæ·Ñ¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¡¢¿·Ê¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡£´Ä¶¤â·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥Û¥í¥¦¥§¥¤¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤êÀÚ¤é¤º¡¢²£¤Ë°Ø»Ò¤òÊÂ¤Ù¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤Î°û¤ßÊª¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇäÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦Áª¼ê¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£²·³¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë¾ö¤Þ¤ì¤ÆÁª¼ê¸Ä¿Í¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀöÂõÊª¡£¹ë¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦È½Äê¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¡£Åê¼ê¤Ï¹¥ÂÇ¼Ô¤ò²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¸·¤·¤¯Æâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤ë¡£ÀÐÄÍ¤Ï±¦É¨²¼¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¡¢Æâ½Ð·ì¤Ï²¿Æü¤¿¤Ã¤Æ¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄË¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âËÜµ¤¾¡Éé¤Î·ë²Ì¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç²ù¤·¤¬¤ê¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«½¬¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ëÌî¤¬³«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¢¥À¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¤Ï»ØÆ³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤ÆÎý½¬ÎÌ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¡£½ë¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼ê¤òÈ´¤³¤¦¤È»×¤¨¤ÐÈ´¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¾ì¡£¹Ó´¬¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£ÀÐÄÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¤·¤¿Á´Áª¼ê¤Îº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Êµð¿Í¥Õ¥¡¡¼¥àÃ´Åö¡¦±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë