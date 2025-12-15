阪神・岩崎優投手（３４）が１４日、１２月３０日の午後２時４０分からＭＢＳで放送される「おしゃべり小料理 ゆみこ」の収録に及川雅貴投手（２４）と参加。新人選手へ二つのアドバイスを送った。

一つ目は「あいさつをしっかりした方がいい」ということ。自身は入団後、「さっきも来たよ」と言われるほど会う人会う人にあいさつをしていたといい、「あの人にしたっけなと思っても、もう一回あいさつをして、最初は。最初の印象が悪くならないように」と心構えを話した。

二つ目は「けがをしない」こと。ドラフト６位入団の岩崎は「自分が全然、張り切っていなかったですから。注目されていなくて。ヒソヒソと練習していました」と振り返る。ルーキーたちにも「すごい多くは求められていないと思う。まずしっかり環境に慣れて」と、張り切りすぎず臨むことを大切にしてほしいという。

ドラフトの順位には「上の方だと最初のチャンスはきますし関係あると思う」と現実を語った。それでも、岩崎自身は下克上を果たしている。「数字を出せば関係ないと思いますし、グラウンドに立てば関係ない」と同じ下位選手にもエールを送った。