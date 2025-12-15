今秋のドラフトで指名された阪神の新人７選手が１４日、甲子園球場の室内練習場でトレーニングの指導を受けた。午後には甲子園歴史館、尼崎市の２軍施設を見学。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は、球団トレーナーから絶賛された体を最新施設でさらに鍛え上げ、虎のレジェンドを目指す。

猛虎の輝かしい展示を真剣なまなざしで見て回った。立石は「歴史のある素晴らしい球団の一員としてやる自覚、責任を持って行動するべきだと改めて思いました」と表情を引き締めた。

中でも球団史を彩るレジェンドのコーナーで、再三足を止めた。世界記録の１４９２試合連続フルイニング出場を果たした、鉄人・金本知憲氏（デイリースポーツ評論家）のブースもその一つ。「自分もいろいろ飾られるような選手になれたらうれしい。そうなれるのは、自分次第なので頑張りたい」と力を込めた。

プロで長く活躍して球団史に名を刻むためにも、シーズンを戦い抜く強い体が必要になる。甲子園の室内で行われたトレーニング指導では仲野トレーナーが、その素材に魅了されていた。「驚きました。バネがありそうな走り方。（佐藤輝や森下と比べて）勝るとも劣らない筋量を持っている」。長くチームを支えてきたベテラントレーナーも、能力を感じ取っていた。

それでも立石本人は、現状に満足しているわけではない。大学野球引退後「若干外食が増えて、ちょっと（体脂肪が）増えてたので」と苦笑い。「いいパフォーマンスができる体重を見つけた上で勝負したい」と、納豆や卵といった高タンパクの食事を積極的に取り入れ、管理していく。

また、今年完成したばかりで、最新の施設が整う２軍施設も訪問。中でも自動で球が収集される室内練習場には驚いた様子で「バッティングセンターみたいで、すごいと思いました」と目を輝かせた。圧倒的な練習量を誇る男は「試したいことはすぐに実践したい」と暇さえあれば、バットを振り込む考えだ。

この日は甲子園のグラウンドに入ることはなかったが、同じ形状のＳＧＬスタジアムの土は踏んだ。高校３年時に夏の甲子園に出場経験があり「高校でやった感じを思い出した」と胸を高鳴らせた。「すごい環境に恵まれているので、自分に生かして早く活躍したい」。期待のドラ１ルーキーは、甲子園を熱狂させ猛虎の歴史を築いていく。