◆ショートトラック 全日本選手権 最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）

男女１０００メートルが行われ、女子は長森遥南（２３）＝アンリ・シャルパンティエ＝が１分３４秒７４で優勝し、１３日の５００、１５００メートルに続き、１８大会ぶりの女子３冠を達成した。来年２月のミラノ・コルティナ五輪で残り２枠だった女子代表争いの激戦を制し、逆転で滑り込んだ。女子は長森、渡辺碧（あおい、２６）＝トヨタ自動車＝がミラノ五輪代表に選出され、男子４人、女子５人の布陣でミラノに挑むことになった。

ショートトラック界にニューヒロインが誕生した。五輪出場がピンチだった長森が、一発逆転でミラノ切符をゲットだ。「頭が真っ白。本当に言葉が出ない。頑張らないといけない」と自分の名前が呼ばれると涙があふれ出た。代表選考に関わるワールドツアー（ＷＴ）に出場できず、大きく後れを取ったが、最後の最後に滑り込んだ。

前日に２冠を手にし、この日の１０００メートルでも優勝。ラスト２周からギアを上げる、狙い通りのレースで今大会３度目の頂点に立った。女子３冠は五輪２大会出場の神野由佳以来、１８大会ぶりの快挙だ。「３冠できるとは思っていなかったので、本当にうれしい」とガッツポーズでゴールを駆け抜けた。

学生時代はショートトラックと並行してゴルフでも腕を磨いた。同じ年のプロには米女子ツアーで活躍する双子の岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと）＝ともにホンダ＝姉妹がいる。プロを目指すほど打ち込み、ゴルフが大好きだったが、所属先の監督の意向や「（岩井姉妹ら）その人たちが輝き始めたから」とクラブを置いた。ショートトラック一択で突き進んできた長森は「ゴルフを諦めて、スケートに専念して良かったと、３冠を取れて思えた」とかみしめた。

今春に関学大を卒業した後は引退も考えた。しかし、所属先から声がかかり、競技続行。拠点を大阪に移して専念したことで、リンクで急成長を果たした。強みは粘り強く、バランスを崩しても立て直せることだ。今大会では３種目とも後半に先頭を捉えて優勝し、「自分のレーススタイルがわかって、自信を持てるようになった」。

五輪メダル獲得なら日本女子初だ。狙うはリレーでの表彰台入り。初の代表入りを決めて、年末年始の合宿などでチームになじむ練習が始まる。「ゴルフで鍛えた（上半身を使った）プッシュを頑張りたい」と選手交代の技術を極めていく。２３歳。いざ五輪へ突き進む。（富張 萌黄）

◆長森 遥南（ながもり・はるな）

▽生まれ、サイズ ２００２年４月２５日、愛媛。神戸市東灘区出身。２３歳。１５５センチ▽家族 両親、弟（高３）

▽競技歴 小学１年時に神戸市のスケート教室に行って。恩師がスピードスケートのコーチだったことから始めた。母は「浅田真央さんさんみたいなってほしい」とフィギュア教室に連れて行ったつもりだった。親和女子高を卒業し、関学大４年時の今年２月、ハルビン冬季アジア大会女子３０００メートルリレーで銅メダル

▽ゴルフ ショートトラックと並行して小学２年時から始める。１８年日本ジュニア選手権出場。「ガチでプロを目指していた」と話し、プロテスト受験経験もある。関学大では大会だけ出場する“助っ人部員”だった

▽仕事 今年４月、洋菓子店を展開する「シュゼット」に入社。オフシーズンには焼き菓子のフィナンシェ作りに励む。生地を混ぜる工程を担当する

▽趣味 ピアノ。小学１年から中学２年まで習っていた。「弟と連弾するのが楽しい」

▽ルーチン 試合前に温泉や岩盤浴に行く。「体が軽くなるような気がする」