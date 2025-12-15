広島の新入団選手9人が、15日の入団会見を前に広島入りした。ドラフト4位・工藤泰己投手（22＝北海学園大）は、北海（北海道）時代に師事した平川敦監督（54）の息子で、同1位の蓮外野手（21）との共闘を誓った。高校時代から友人関係の同期とともに、1年目からの活躍を恩師に届ける。

北の大地から初めて広島を訪れた工藤は、「実感が湧いている」と言った。15日の新入団選手発表会でユニホームに袖を通すのを心待ちにし、同郷の平川とともに1年目からの活躍を期した。

「（平川とは）高校の時からの友達。北海道出身の選手が2人（ドラフトで）選ばれたということで、頑張りたいなと思いますし、切磋琢磨（せっさたくま）して、1軍で活躍できたらと思う」

自身が投手で、平川は外野手。それぞれのポジションで、高校時代から交流がある平川と共闘し、マツダスタジアムのお立ち台に一緒に上がることを夢見た。それが、恩返しにもつながるからだ。

母校・北海高の監督は平川の父・敦氏。恩師の息子とプロでチームメートになるという偶然が生まれた。高校と北海学園大のグラウンドが同じ敷地内にあるため、平川監督とはドラフト後も含めて会話を交わしてきたというが、新天地の広島で顔を合わせて「こういう場で再会するのは不思議な縁を感じる」と笑みを浮かべた。

工藤は高1時に捕手、外野手を経て投手に転向。3年春、夏には甲子園の土を踏んだものの、エースの木村大成（現ソフトバンク）の控えで登板機会はなかった。当時はプロとは無縁の選手。それでも、平川監督の教えを守り、地道に努力を重ねてきた。

「（平川監督には）一喜一憂しないことを常々言われていた。今も結果の良しあしに関係なく、ぶれずに練習や試合もできている。教えていただいたことが励みになっている」

大学ではウエートトレーニングに力を入れ、最速159キロを計測するまでに成長。1年目から活躍するためにも、この冬は「体づくりをやっていく」と土台構築に励む。

恩師から「（息子と）同じチームになったので、何か変な感じがしますけど、2人で頑張ってほしい」とエールを送られた工藤。「一年間通して、ケガなく投げ続けることが（平川監督への）恩返しになる」と意気込んだ。 （長谷川 凡記）

◇工藤 泰己（くどう・たいき）2003年（平15）9月29日生まれ、札幌市出身の22歳。札幌常盤中では軟式クラブ「T・TBC」で捕手としてプレー。北海から投手となり、3年春夏に甲子園出場も登板機会なし。北海学園大では1年春からベンチ入り。25年ドラフト4位で広島入り。1メートル75、87キロ。右投げ右打ち。