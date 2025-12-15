©ABCテレビ

12月15日の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、実は“お料理パパ”の顔を持つ岡村隆史のためにおくる企画「TAKASHIも台所」！ 多忙な日々の中、週に２、３回は子どものお弁当作りを担当し、かつてはスタジオで自慢の玉子焼きを披露したことも。そんな岡村が今、子どもの成長に伴い直面している問題が、料理のレパートリーだという。そこでもっとレパートリーを増やしたい岡村のため、今回は簡単にもう一品作ることができる便利な調理アイテムと、ワンランク上のお料理テクニックを紹介する。

岡村は、「お料理を作るのは嫌いじゃない。でもそんなに大したものも作れないから、同じものばっかりになる」と明かし、子どもも飽きてしまうのか、お弁当のおかずを全部残されてしまったたこともあるとか。そこでまずは、料理のレパートリーが増え過ぎる便利な調理アイテムをプレゼン。岡村には、「明日買う」「ステイ」の札を上げて、使いたいかどうかを判定してもらう。紹介するのは、面倒な焼き魚が簡単にできる万能調理器や、おうちで様々な種類のスープを作ることができる家電、ダイソーで購入できるお手軽な調理グッズなど。料理の幅が広がりそうなアイテムの数々に、岡村は「明日買う」の札を上げまくる！？

さらに、もっとレパートリーを増やしてもらうため、スタジオに「DAIGOも台所」（毎週月～金 ひる1時30分～）でおなじみの料理コラムニスト・山本ゆり先生を招く。まずは料理を教えてもらう前に、岡村の腕前をチェック。以前、スタジオで玉子焼きを作って見せるも、番組側が用意した調理道具に納得がいかず、うまくできなかったという岡村。そこで今回は、普段から使い込む私物の玉子焼き専用フライパンを持参！

子どものお弁当サイズだというフライパンのあまりの小ささに、なるみたちはざわつくが…。玉子焼きのレシピも岡村のオリジナルで、割った卵に豆乳や砂糖、醬油などを目分量で投入。こうして周りの心配をよそに、岡村がさまざまなテクニックを駆使した進化系の玉子焼きができあがる。そしてなるみ、すっちー、ゆり先生が試食してみると…その意外な仕上がりに思わず仰天！

続いて、ゆり先生がクリスマスパーティーにぴったり過ぎるローストチキン、リースサラダ、クリームパスタのレシピを岡村に伝授する。しかも、たった30分ですべて完成するという。時短ローストチキンは、あるものを使って火を通すのがポイント。そして火を通している間に、クリスマスリースをイメージしたサラダを作っていく。岡村は盛り付けにこだわりを見せるが、時間を急ぐゆり先生は「こんなん、どんなんでもいいんですよ」とバッサリ！

そうこうしているうちに時間はどんどんと過ぎていき、ローストチキンは第２段階に。次はトースターを使っていい感じに焦げ目をつけていくため、すっちーが火の番を任される。時間に追われつつ、続いてはクリームパスタに着手。丁寧に材料を切る岡村を見守る一方で、火の番をするすっちーも気になるゆり先生はバタバタしながらも臨機応変に指示を出し、ついにクリスマスディナー３品が完成！ 岡村は「こんなに短い時間でこれだけ作れるって…」と感激するが、果たしてそのお味は？

©ABCテレビ

また、「過ぎるTV」放送600回記念として、なるみ、岡村の念願だったラジオ特番が決定！ 番組ラストではラジオ収録の様子を特別にお届けする！

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。15日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。