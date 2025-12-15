阪神は１４日、来季のチームスローガンが「熱覇（ねっぱ）」に決まったことを発表した。球団初のセ・リーグ連覇を目指すシーズンを、情熱と熱い思いをもって戦い抜くという決意のフレーズ。金色を基調としたロゴには、「Ｆｕｅｌ ｙｏｕｒ ｐａｓｓｉｏｎ（情熱を燃やせ）」という英語の文言と、燃え盛る炎と“虎の眼”を表現したシンボルも添えられる。

藤川監督が最終決定したという新スローガン。誕生までの経緯について事業本部営業部・阪本氏は、「監督を始め、来シーズンどういう思いを持って戦っていくかっていうので、ヒアリングさせてもらったんですね」と説明。「監督は今年１年、凡事徹底、没頭を発信しておられたんで、そっち系かなとも思ってはいたんですけど。また心機一転というか。情熱を持ってというところが、一つのポイントかな」と強調した。

今季使用した９０周年記念ロゴは、おなじみの虎の意匠に「９０」を掛け合わせたデザインだったが、来季のロゴは“虎の眼”が特徴的だ。「９０周年の時も普通の虎をちょっと応用したような形のものがあって。やっぱり象徴する虎は入れつつ」と阪本氏。熱いハートを宿した猛虎が、眼光鋭く２年連続で覇権をつかみにいく。