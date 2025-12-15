プロ・リーグ 25/26の第18節 シャルルロワとサンジロワーズの試合が、12月15日02:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、ルイス・パトリス（DF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。サンジロワーズのケビン・マックアリスター（DF）のアシストからプロミス・アキンペル（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。0-1とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

68分、シャルルロワは同時に2人を交代。エティエンヌ・カマラ（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）に代わりヤシヌ・ハリフィ（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がピッチに入る。

70分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ケビン・マックアリスター（DF）、ロブ・スクーフス（MF）に代わりロス・サイクス（DF）、マティアス・ラスムーセン（FW）がピッチに入る。

76分、シャルルロワは同時に2人を交代。オーレリアン・シャイドラー（FW）、マルドチェ・ヌジータ（DF）に代わりアントワン・コラッシン（MF）、ジュール・ゴーダン（MF）がピッチに入る。

81分シャルルロワが同点に追いつく。アントワン・コラッシン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もサンジロワーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、シャルルロワは84分にアントワーヌ・ベルニエ（FW）に、またサンジロワーズは48分にケビン・マックアリスター（DF）、90+4分にロス・サイクス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 04:41:25 更新