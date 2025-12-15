目を疑う非現実的ボディ…韓国の美人チアリーダー、旅行先で大胆なウエスト露出

韓国の美人チアリーダー、イ・ダヘが圧巻のプロポーションを披露して注目を集めている。

イ・ダヘは最近、インスタグラムで家族とシンガポール旅行に出かけたとみられる写真を複数枚投稿した。

公開された写真には、異国情緒あふれる街並みや観光名所を背景に、さまざまな私服コーディネートでポーズを取るイ・ダヘの姿が収められている。街歩きのワンシーンから水辺でのショット、象徴的な建築物を背にしたカットまで、旅先ならではの開放的な雰囲気が印象的だ。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

現役チアリーダーらしい明るい表情と整ったビジュアルはもちろん、ひときわ目を引くのが引き締まったウエストライン。クロップド丈のトップスを取り入れたコーディネートで、思わず目を疑うようなしなやかなスタイルを自然体で披露し、多くの視線を集めていた。

1999年8月4日生まれのイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たした。

さらに個人YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を超え、チアの枠を超えた存在として支持を集めている。今回の旅の投稿も、その影響力の大きさをあらためて印象づけるものとなった。