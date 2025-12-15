人生最重量で新人王へ突っ走る――。ソフトバンク・前田悠が14日、FBS福岡放送の「夢空間スポーツ」で初の生出演。現在の体重が入団時より11キロ増の89キロに到達したことを明かし、来季目標を「まだ、チャンスのある新人王です」と明かした。プロ2年間で通算14回1/3と新人王規定の30イニングを下回っており、権利はある。実現させれば19年の高橋礼以来球団7年ぶりだ。

12月から背番号「41」でつながるメッツ・千賀と合同自主トレを継続中。「まずは体づくりとフォーム固めを中心にやっています」とパンパンに張った両太ももをアピールした。今季2試合に先発し、1勝1敗。7月13日の楽天戦でプロ初勝利を手にしたが、8月5日のロッテ戦では4回1/38安打5失点（自責点3）と課題も見つかった。「フォームを固めてから球威、球速も上げたい」と自己最速148キロを更新する150キロ台へ、ストイックに追い込んでいく。

来年1月には地元の滋賀県長浜市で成人式が開催されるが「自主トレ時期なので出ません」と同6日から沖縄での千賀塾に向かう。飲酒も20歳の楽しみだが「まだ、一度も飲んでませんし、ビールは飲まずに浴びたい」とリーグ優勝、日本一のビールかけの参戦をノルマとした。「まずは開幕ローテから2桁、10（勝）はいかないと」。前田悠の意志もより太くなっている。（井上 満夫）